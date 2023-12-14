Путин попросил Генштаб не спешить выгонять ВСУ из Крынок

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Украинское руководство ведет себя «глупо и безответственно», пытаясь удерживать небольшой участок на левом берегу Днепра в районе поселка Крынки, объясняя населению, будто бы в перспективе отсюда продолжится наступление ВСУ в сторону Крыма.

Об этом сегодня в ходе «прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ сосредоточила удар артиллерии по очень узкому участку берега. Для того, чтобы сохранить наших ребят и не подвергать их риску, военным командованием было принято решение отвести их в лесопосадки, которые скрывают личный состав и уберегают от потерь. ВСУ зашли на этот небольшой участок, он 1300 метров в длину и 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец» – сказал Путин.

Он отметил, что украинцы не наводят понтонные мосты, потому что понимают: их уничтожат. Они используют только лодки под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.

«У наших военнослужащих там потери санитарные (2-6 человек раненых), а у противника десятки погибших. Они попали в огневой мешок, и только по политическим соображениям бросают туда личный состав. Это связно, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны и военную составляющую. Подход, видимо, такой. Хотят показать, что у ВСУ есть шансы достигнуть любой ценой каких-то успехов», – говорит президент РФ.

По его словам, в этих боях Украина теряет элиту своей армии – штурмовые отряды.

«Я какое-то время назад Генштабу сказал: не спешите выдавливать их. Нам выгодно, чтобы они и дальше бездумно подавали туда личный состав. К сожалению, такова логика вооруженной борьбы. Они продолжают это делать. Это трагедия для них», – считает российский лидер.

При этом он сообщил, что российское командование намерено постепенно «сужать пространство свободы».

Слова президента подтвердил в своем тг-канале военкор Герман Куликовский.

«От этого плацдарма недоумевают все, причём даже хохлы. Я как то писал, что на фронте есть так называемые загоны, куда противник направляет своих солдатс абсолютно непонятными целями. Они там гибнут, но снова лезут. Сам наблюдал такой в районе Сватово, ежедневно хохла там убивали, он продолжал затаскивать личный состав. Сейчас этого загона уже нет, хотя мое личное мнение, что пусть бы он там и сидел. Крынки, это тоже самое. Утилизация одних из самых боеспособных частей ВСУ, без возможности для збройных сил как то улучшить своё тактическое положение», – написал Куликовский.