Путин попросил главу ЛНР не спешить махать шашкой

Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался на схему недобросовестных коммерсантов – они приватизируют шахты, а затем под видом из продукции массово направляют на продажу уголь, добытый из нелегальных «копанок».

«Получается, что, пока шахты государственные, они почему-то нерентабельные. Как только они становятся частными, они сразу входят в уровень рентабельности, они начинают зарабатывать хорошие деньги, там платят большие зарплаты специалистам… Приобретается какая-то часть официально зарегистрированных угольных предприятий, и через эти предприятия документально легализуется деятельность незаконных предприятий. Соответственно, рентабельность этих предприятий очень высокая, потому что они не платят в полном объёме налоги, они не работают так, как положено, и, конечно, они на определённом этапе создают серьёзную конкуренцию нашему государственному предприятию. Допустим, на сегодняшний день у меня информация о том, что в Ростов вывезено огромное количество угля именно из наших малых угольных предприятий под названием «копанки». В дальнейшем этот уголь, я не знаю, каким-то образом легализуется, наверное, движется в ту же Украину, в ту же Европу и так далее. То есть почему-то частник может вывезти, а мы не можем. Предложение первое – усилить работу наших правоохранительных органов в этом направлении и каким-то образом, наверное, запретить деятельность, прекратить деятельность этих незаконных копанок», – посетовал Пасечник.

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Путин призвал не бояться приватизации шахт (в РФ государственных почти не осталось, частники демонстрируют лучшую эффективность работы) и предостерег от поспешных решений.

«Что касается этих малых незарегистрированных угольных предприятий, о которых Вы сказали, которые у вас «копанки» называются… Закрыть – это самое простое. Пожалуйста, если власти на этом настаивают, то Вы можете сделать. Если нужна какая-то поддержка, мы поддержим. Но там-то как раз и возникнут проблемы, связанные с тем, о чём вы сказали: людям как раз негде будет работать. Надо посмотреть уровень заработной платы, который там. Вы знаете, просто сейчас есть возможность с чистого листа, с центра поля, как говорят в футболе, всё проанализировать и принять выверенные, согласованные с людьми решения. Это ведь тоже вопрос: Вы возьмёте завтра и их прихлопнете, да? И Вы говорите, люди пойдут на ваше государственное предприятие. А если не пойдут?» – предостерег Путин.

Он призвал руководство ЛНР изучить ситуацию с правительством РФ (почему блокируется вывоз из Донбасса угля государственных шахт) и пообещал помощь для выплаты зарплат и пособий.