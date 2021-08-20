Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.08.2021 18:28 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Путин попросил Меркель повлиять на Зеленского

Новости УкраиныВ Кремле складывается впечатление, что руководство Украины собирается выйти из минских соглашений. В связи...

В Кремле складывается впечатление, что руководство Украины собирается выйти из минских соглашений. В связи с этим президент РФ Владимир Путин попросил канцлера ФРГ повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил сегодня в ходе совместной пресс-конференции с Меркель после переговоров в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям.

Складывается впечатление, что руководство этой страны приняло решение в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев – повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств», – сказал Путин.

Он подчеркнул роль Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть