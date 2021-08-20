Путин попросил Меркель повлиять на Зеленского

20.08.2021 18:28 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

В Кремле складывается впечатление, что руководство Украины собирается выйти из минских соглашений. В связи с этим президент РФ Владимир Путин попросил канцлера ФРГ повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил сегодня в ходе совместной пресс-конференции с Меркель после переговоров в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны приняло решение в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев – повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств», – сказал Путин.

Он подчеркнул роль Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе.