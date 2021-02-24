Путин поручил ФСБ дать ответ Западу на политику сдерживания России

24.02.2021, Москва, Михаил Рябов

Запад ведет агрессивную политику сдерживания России, осуществляя ее вопреки нормам международных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге – ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль. Как это, мы видим, знаем, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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Он подчеркнул, что не преувеличивает угрозы. «Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями государственных деятелей целого ряда стран. Недружественное отношение к России, к ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать», – сказал президент.

«Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом… Вы знаете, очень много попыток предпринималось и предпринимается, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», – заявил Путин.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», – перечислил глава государства.

По словам Путина, «подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна».

«Опираясь на уже созданную базу, на возрастающие возможности и потенциал службы, необходимо обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям работы», – призвал глава государства руководство ФСБ.