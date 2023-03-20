Путин поручил привлечь местные кадры новых регионов к работе МВД

Елена Острякова.  
20.03.2023 15:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Россия


Президент РФ Владимир Путин поблагодарил личный состав МВД за мужественную работу в новых регионах России.

Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил личный состав МВД за мужественную работу в новых регионах...

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«Мужественно и смело действовали сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, в том числе помогали эвакуировать мирное население из зоны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что сегодня важно «последовательно двигаться дальше, ещё более решительно и жёстко противодействовать преступности».

«Прежде всего, важно оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД. Обязательно надо задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надёжность и профессионализм. Прошу также полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи. Каждый гражданин, живущий в этих регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД», – сказал Путин.

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