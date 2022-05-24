Путин поручил решить проблему срыва курортного сезона в Крыму

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Проблема дефицита железнодорожных билетов в Крым дошла до президента Российской Федерации.

Сегодня на совещании Владимир Путин поручил главе Минтранса РФ Виталию Савельеву, а также руководителю РЖД Олегу Белозерову обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок к Черноморским курортам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через неделю наступит лето, традиционная пора отпусков, – акцентировал на проблеме глава государства. – Многие наши граждане планируют провести это время на море, поехать на курорты Краснодарского края или Крыма, кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолетом. На сегодняшний целый день ряд южных аэропортов временно закрыты, в результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Я знаю, что РЖД уже запустила дополнительные рейсы из центральной части страны на Черное море. И очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей».

Перевозчик по железной дороге в Крым компания «Гранд-Сервис. Экспресс» уже сообщила, что даже нарастив в 1,5 раза количество вагонов может перевезти за 4 месяца высокого сезона не более 2,3 миллионов пассажиров. Чтобы компенсировать «закрытое небо» составов должно быть в 4 раза больше, причем с максимальным акцентом на ближайшие к Крыму работающие аэропорты.

На продлении маршрута «Ласточки» от Адлера до станции «Керчь-Южный» настаивает Минкурортов Крыма, а в целом власти обещают запустить автобусные экспресс-рейсы из аэропортов Минеральных вод и Ставрополя.

Дефицит билетов в Крым привел к массовым отказам от уже забронированного отдыха. По данным Travelline, количество броней упало на 70% в сравнении с маем прошлого года, а процент отмены достиг рекордных 96%.

«Вместо обычных 80% в июне получим только 25% загрузки, – написала в телеграм-канале «Крыша ТурДома» крымский отельер Екатерина Беляева. – Это работа в глубокий минус, то есть открываться нельзя».

Прежде издание «Коммерсант» выдало информацию, что 30-40% сезонных отелей не будут открываться этим летом из-за низкой загрузки. Такие объекты работают с июня по сентябрь и рассчитывают стоимость отдыха при максимальной заполняемости. В противном случае затраты на содержание персонала и оплату расходов лягут на плечи тех, кто приедет в Крым, делая цену не соответствующей уровню объекта.

«Сегодня уже поздно говорить о недостающих вагонах, и срочно надо думать о пропускной способности автодорожной сети полуострова, – считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. – Несмотря на выпадающий турпоток, большая часть туристов все равно поедут в Крым. Поедут автотранспортом. Мы ожидаем беспрецедентную нагрузку на дорожную сеть. Большое количество туристов на автомобилях хотят и планируют размещаться в кемпингах, работа по организации которых с треском провалена муниципалитетами и Министерством курортов РК. Времени немного, но оно есть – облагородить территории для размещения автотуристов».