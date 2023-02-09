Путин поручил ускорить производство полностью отечественных беспилотников

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Правительство РФ в ближайшее время сформирует национальный проект, который обеспечит возможности для широкой эксплуатации дронов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что крайне важно, обеспечить высокий уровень локализации их производства. Я недавно на одной из площадок видел, сколько у нас интересных, новых – даже в этой отрасли, уже продвинули, казалось бы, – новые идеи. Беспилотные системы – настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника», – сказал Путин.

Он попросил АСИ оказать необходимую экспертную поддержку субъектам Федерации как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования.

«Вместе с Агентством развития профессионального мастерства прошу вас сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации, в целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнёров по ЕАЭС и других заинтересованных государств – таких государств много и многие хотят с нами работать», – сказал Путин.