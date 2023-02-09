Путин поручил вывести новые регионы на общероссийский технологический уровень к 2030 году

В новых российских регионах нужно внедрять лучшие отечественные технологии.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лучшие решения нужно, безусловно, использовать при разработке и реализации программ социально-экономического развития Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В ключевых сферах новые – мы условно говорим новые, потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы, – нужно вывести на общероссийские показатели все эти территории, сделать это уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее – тем лучше: когда я говорю «десятилетия», это не значит, что мы на десятилетие всё это растягиваем», – сказал Путин.