Путин посадил Байдена за блины

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Президент РФ Владимир Путин высмеял слова своего американского коллеги Джо Байдена о том, что «Россия проиграла войну».

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Пекине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война проиграна Россией, зачем поставлять «Атакамз»? Пусть заберет их назад и все другое вооружение, садится за блины и приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, о чем мы говорим? Задайте ему этот вопрос. Смешно», – сказал Путин.

Политтехнолог Марат Баширов выдвигает такую версию расшифровки слов Путина:

«Мы предложили американцам закончить войну до выборов президента США и заключить мир лет на 20. Наш результат в марте понятен – Путин. Их результат в ноябре 2024 – нет. … Мало вам Украины? Вот вам Израиль. Мало Израиля? Вот вам… – список длинный. Мы переиграли вас, но пока это известно немногим. Так что – блины?».

А вот политолог Сергей Марков настроен не столь оптимистично:

«Путин оспаривает тезис, что Россия проигрывает войну на Украине, и логично замечает, что, если бы Россия проигрывала войну, то не было бы необходимости поставок все большего и большего числа всё более современных и мощных вооружений странами Запада на Украину. А логично. Но логично и другое, – если бы у Запада не было надежды нанести военное поражение России в войне на Украине, то и не было бы таких массированных поставок вооружений. То есть, Запад пока не выигрывает у России войну на Украине, но действует так успешно, что надеется ее выиграть на поле боя», – комментирует Марков.