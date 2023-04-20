Путин посетил наиболее вероятное место удара ВСУ – Коц

Анатолий Лапин .  
20.04.2023 19:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент России Владимир Путин посетил зону СВО в Херсонской области, чтобы лично убедиться в состоянии дел на участке, который, вероятнее всего, окажется первым под ударом в случае анонсированного наступления ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин посетил зону СВО в Херсонской области, чтобы лично убедиться в...

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«Это, наверное, самое ожидаемое направление, на которое нацелит свое контрнаступление Киев – это Геническ. Геническ находится в самом тылу, прямо над Крымом. Одно из направлений наступления, и этого никто не скрывает, об этом говорят все украинские военачальники и гражданские чиновники – главная цель у них это Крым.

В Крым можно попасть через Запорожье, понятно, что им придется наступать через Запорожье. Я не думаю, что у них появится необходимость вести боевые действия в Херсонской области – им главное в Запорожье дойти до Мелитополя через Пологи и Токмак, а далее уже разрубающими ударами идти и на Геническ, и на Бердянск.

Таким образом, наша группировка на левом берегу Днепра остается фактически отрезанной от большой земли и прорываться к Крыму придется с серьезными боями. Поэтому, наверное, и было выбрано это место, чтобы проверить, что там происходит. Я думаю, что у президента была возможность вызвать этих военачальников в Москву, устроить совещание, но, как он и сказал, он не хотел отрывать их от работы, потому что время очень напряженное, удар мы ждем в любой момент», – заключил Коц.

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