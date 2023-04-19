Путин посетил зону СВО на вероятных направлениях наступления ВСУ – Карасев

Вадим Москаленко.  
19.04.2023 17:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Учитывая работу разведки и контрразведки, даты украинского контрнаступления, скорее всего, уже известны.

Об этом в эфире канала киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая работу разведки и контрразведки, даты украинского контрнаступления, скорее всего, уже известны. Об этом...

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«Верховные главнокомандующие должны ездить на линию фронта, встречаться с генералами, это их работа. Вот, Путин туда поехал, а Зеленский поехал в Авдеевку. Что здесь такого исключительного? Каждый поехал, потому что каждый понимает – вот-вот и начнётся. Скоро конец апреля-начало мая, вот наступление и будет.

Путин поехал для того, чтобы посмотреть, что там готово – не готово, выслушать доклады. Причём, на Херсонском направлении и на Лгуганском – самые возможные направления удара со стороны ВСУ – с севера или по Херсону, Запорожью», – сказал Карасёв.

Зеленский же, по его словам, также поехал поддержать командиров перед наступлением.

«Все теперь ждут, в какой день начнётся операция. Наверное, даты уже примерно понятны, разведки и контрразведки работают. Так что теперь решающее сражение. Я не думаю, что оно будет в виде, там, Курской битвы, битвы на Куликовом поле или как во время наполеоновских войн, но какие-то, возможно, серьёзные наступательные порывы или попытки прорывов, или прорывы будут.

Не по всей линии фронта, но где будет сосредоточен основной ресурс. Поддержать своих генералов и своих солдат. Наш президент перед наступлением, они – перед нашим наступлением, как обороняться и прочее, какая будет выработана стратегия», – добавил политолог.

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