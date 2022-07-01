Путин пошёл на тяжёлый обмен ради спасения пленных бойцов Донбасса

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Новости Украины

Большинство освобожденных военнопленных были из ЛДНР, которых зверски пытали, поэтому спасти их была просьба представителей республик Донбасса.

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, это тоже серьезный моральный удар, но я предполагаю, что здесь большую роль сыграло руководство ЛДНР. Потому что 144 человека, которые находились в плену и которых обменяли, в абсолютном большинстве представители ДНР и ЛНР. И там, конечно, зверства творились в отношении этих бойцов нечеловеческие. Поэтому спасти их, видимо, была просьба ДНР и ЛНР, вот и все», – заявил Сивков.