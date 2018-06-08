08.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Путин послал сигнал украинскому руководству

Слова Владимира Путина во время “Прямой линии” на ТВ относительно Донбасса – это сигнал украинскому руководству: играйте, да не заигрывайтесь.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщил киевский политолог Александр Семченко.

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“Я бы выделил его ответ на вопрос Прилепина относительно того, будут ли провокации со стороны ВСУ на Донбассе, и как на это реагировать. Путин сказал, что если вдруг что-то такое произойдет, но он в это не верит, то это будет означать конец, очень большие проблемы для государственности Украины. Это, на мой взгляд, самое яркое, что прозвучало. Заявление реально неожиданное, потому что оно радикальное, оно похоже на молодого Путина, который мочил бандитов в сортирах, вот примерно такого же разряда. В последнее время Путин был гораздо более осторожным в высказываниях, а здесь, видимо, накипело. Это сигнал украинскому руководству, что, в общем-то, играйте, да не заигрывайтесь”, – отметил Семченко.