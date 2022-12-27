Путин послал Западу чёрную метку через Лаврова – эксперт

27.12.2022  22:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин «твёрдо решил если не окончательно добить Запад, то, по крайней мере, по максимуму придушить его, а дальше – как пойдёт».

Такой вывод делает в своем ТГ-канале публицист и дипломат Михаил Демурин из сегодняшнего интервью агентству ТАСС министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин «твёрдо решил если не окончательно добить Запад, то, по крайней...

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«При этом он намерен сделать это так, чтобы у Запада не было оснований развязать полноценную ядерную войну. Если я не ошибаюсь (надеюсь, что нет), это разумная, правильная установка», – пишет Демурин.

В своем сегодняшнем интервью Лавров заявил, что Россия на данном этапе не собирается выходить с инициативами новой договоренности в сфере стратегических наступательных вооружений и гарантий безопасности, а будет придерживаться принципа мирного сосуществования, работавшего в годы холодной войны.

«Учитывая особую ответственность России и США как двух ядерных сверхдержав за судьбы человечества, исхожу из того, что нормальные отношения между нашими странами пошли бы на пользу всем. Однако с учетом откровенно враждебных действий Вашингтона вести дела как обычно не получается», – сказал Лавров.

Положительно оценивая жесткую лексику Лаврова в отношении США и Украины, Демурин полагает, что министр мог бы себе позволить и более радикальные оценки.

«Слова Лаврова по поводу американских рассуждений об «обезглавливающем ударе» по России считаю недостаточно жёстким. В целом же, думаю, что до «осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе при обязательном учете законных российских интересов» в Вашингтоне не «дозреют» до тех пор, пока Москва не только на словах, но и в действиях в отношении стратегических экономических интересов США и их пятой колонны в России не станет гораздо жёстче, чем мы это наблюдаем сегодня», – написал Демурин.

Лавров расценил как угрозу физического устранения главы российского государства информацию о том, что некие «неназванные официальные лица» в Пентагоне пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», – сказал Лавров.

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