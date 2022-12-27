Путин послал Западу чёрную метку через Лаврова – эксперт

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Президент РФ Владимир Путин «твёрдо решил если не окончательно добить Запад, то, по крайней мере, по максимуму придушить его, а дальше – как пойдёт».

Такой вывод делает в своем ТГ-канале публицист и дипломат Михаил Демурин из сегодняшнего интервью агентству ТАСС министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При этом он намерен сделать это так, чтобы у Запада не было оснований развязать полноценную ядерную войну. Если я не ошибаюсь (надеюсь, что нет), это разумная, правильная установка», – пишет Демурин.

В своем сегодняшнем интервью Лавров заявил, что Россия на данном этапе не собирается выходить с инициативами новой договоренности в сфере стратегических наступательных вооружений и гарантий безопасности, а будет придерживаться принципа мирного сосуществования, работавшего в годы холодной войны.

«Учитывая особую ответственность России и США как двух ядерных сверхдержав за судьбы человечества, исхожу из того, что нормальные отношения между нашими странами пошли бы на пользу всем. Однако с учетом откровенно враждебных действий Вашингтона вести дела как обычно не получается», – сказал Лавров.

Положительно оценивая жесткую лексику Лаврова в отношении США и Украины, Демурин полагает, что министр мог бы себе позволить и более радикальные оценки.

«Слова Лаврова по поводу американских рассуждений об «обезглавливающем ударе» по России считаю недостаточно жёстким. В целом же, думаю, что до «осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе при обязательном учете законных российских интересов» в Вашингтоне не «дозреют» до тех пор, пока Москва не только на словах, но и в действиях в отношении стратегических экономических интересов США и их пятой колонны в России не станет гораздо жёстче, чем мы это наблюдаем сегодня», – написал Демурин.

Лавров расценил как угрозу физического устранения главы российского государства информацию о том, что некие «неназванные официальные лица» в Пентагоне пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», – сказал Лавров.