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03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин после 2024 года станет главой государства с ещё большей площадью – беглый либерал

Новости Украины

Президент России Владимир Путин имеет все шансы продолжить свою политическую каденцию во главе Союзного государства.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил беглый российский оппозиционер Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы верите, что в 2021 году Путин отдаст власть?», – спросила ведущая.

«Не верю, я не верю, что вообще отдаст власть, он отдаст власть только вперёд ногами, – ответил Пономарёв. – Я вполне готов поверить, что в 2024 году он перестанет быть президентом РФ. В это я готов поверить очень легко, потому что он может стать президентом объединенного государства России и Беларуси».

По его словам, даже оказавшись частным лицом, Путин власть не выпустит. Кроме того, сейчас всё внимание Москвы приковано к Белоруссии.

«Я не думаю, что для Путина Украина сейчас находится на переднем плане его интересов, я думаю, что на переднем плане находится Беларусь. Именно, потому, что это вопрос транзита власти. А с Украиной особо транзита власти не выстроишь», – рассуждает Пономарёв.


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