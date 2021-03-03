Путин после 2024 года станет главой государства с ещё большей площадью – беглый либерал

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин имеет все шансы продолжить свою политическую каденцию во главе Союзного государства.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил беглый российский оппозиционер Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вы верите, что в 2021 году Путин отдаст власть?», – спросила ведущая.

«Не верю, я не верю, что вообще отдаст власть, он отдаст власть только вперёд ногами, – ответил Пономарёв. – Я вполне готов поверить, что в 2024 году он перестанет быть президентом РФ. В это я готов поверить очень легко, потому что он может стать президентом объединенного государства России и Беларуси».

По его словам, даже оказавшись частным лицом, Путин власть не выпустит. Кроме того, сейчас всё внимание Москвы приковано к Белоруссии.

«Я не думаю, что для Путина Украина сейчас находится на переднем плане его интересов, я думаю, что на переднем плане находится Беларусь. Именно, потому, что это вопрос транзита власти. А с Украиной особо транзита власти не выстроишь», – рассуждает Пономарёв.