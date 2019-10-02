Путин посочувствовал Зеленскому

02.10.2019, Москва, Владимир Гладков

За годы «незалежности» Украина из высокотехнологичной промышленной республики превратилась в «тяжёлое наследие».

Об этом во время выступления на энергетическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается господина Зеленского, перед ним большие вызовы. Я не скрою этого. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы. Рухнул, в связи с утратой российского рынка.

Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Украина, когда находилась с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной, промышленной республикой. Она утратила статус промышленно-развитого государства. Я даже не знаю, что там уже осталось.

Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование, мы там еще последние пуски осуществляем украинских ракет или уже закончили, уже не помню. Всё!

Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но, прежде всего, конечно же, решить вопрос с тем, как будет развиваться отношение Украины с Донбассом», – заявил Владимир Путин.