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Путин поспорил с Макроном о границах Европы
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили сегодня перед российскими и французскими бизнесменами на Петербургском международном экономическом форуме.
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«Европа действительно раскинулась от Атлантики до Урала. Я верю в наши отношения и в то, что они приобретут новую динамику», – завершил свою речь Макрон.
Ведущий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решил поправить Макрона.
«Может это неточность перевода, господин президент, но у нас Европа от Лиссабона до Владивостока», – сказал Шохин.
Путин в шутку пожурил ведущего.
«Не дал мне это сказать, бандит. Только я собрался с этого начать, а он украл у меня реплику», – сказал Путин.
Метки: Владимир Путин, ЕС, Россия
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