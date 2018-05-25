25.05.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Россия, Экономика

Путин поспорил с Макроном о границах Европы


Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили сегодня перед российскими и французскими бизнесменами на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Европа действительно раскинулась от Атлантики до Урала. Я верю в наши отношения и в то, что они приобретут новую динамику», – завершил свою речь Макрон.

Ведущий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решил поправить Макрона.

«Может это неточность перевода, господин президент, но у нас Европа от Лиссабона до Владивостока», – сказал Шохин.

Путин в шутку пожурил ведущего.

«Не дал мне это сказать, бандит. Только я собрался с этого начать, а он украл у меня реплику», – сказал Путин.

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