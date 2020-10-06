Путин поспорил с Зюгановым о засилии либералов во власти

06.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин провел сегодня встречу с руководителями парламентских фракций.

Наиболее интересная дискуссия у него получилась с лидером КПРФ Зюгановым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный коммунист считает, что на минувших местных выборах реализовывались два подхода – «государственно-патриотический и либерально-олигархический, с раскруткой Навального».

«А Навальный – это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть», – сказал Зюганов.

Но основной запал критики он направил на тех, кого он считает либералами во власти.

«Силуанов (министр финансов – ред.) взял статьи (бюджета – ред.), порезал: кому 10, 12, 15. А те, которые надо развивать в первую очередь, удваивать, он их уполовинил. Кудрин (председатель Счетной палаты – ред.) притащил: давайте продадим последнее. Чего продавать-то? Греф (глава «Сбербанка» – ред.) полез в образование. Пусть своим делом занимается. Он обложил всех данью, собирает подати за счет перечислений и за эти деньги сел нам навязывать чужой образ жизни, как хомут надевает, а некоторые поддерживают», – сказал Зюганов.

Путин счел необходимым ответить на критику.

«Что касается либерального финансового курса правительства. Это спорный вопрос, надо поговорить об этом. Это не совсем так. Потому что, если вы обратили внимание, все-таки, много было принято мер для того, чтобы поддержать и граждан, и экономику. Все это делалось, исходя из тех возможностей, которые у нас имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики и имеющимся резервам, которые мы создавали терпеливо, настойчиво и постепенно. Это все не упало с неба», – сказал Путин.

По словам президента такая политика была рассчитана заранее, чтобы Россия не попала в зависимость тот Запада, как это было в 90-е годы.

«Я был председателем правительства РФ, когда представители международных финансовых организаций на наши просьбы даже о продлении срока выплаты процентов по взятым ранее кредитам потребовали изменения внутриполитических курсов, в том числе и сохранения нашей территориальной целостности, имея в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе. Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было. Поэтому мы действуем здесь очень аккуратно и осторожно», – сказал Путин.