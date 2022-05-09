Путин посрамил прогнозы Запада и Украины

Новости Украины

Сегодняшнее выступление президента России Владимира Путина на параде ко Дню Победы показало, что Москва продолжит поддерживать Донбасс и завершит денацификацию и демилитаризацию Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили эксперты.

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«Президент подчеркнул преемственность всех наших бойцов – и офицеров, и солдат, в том числе ополченцев, а он их назвал ополченцами, хоть мы все время называли сотрудниками Народной милиции ДНР и ЛНР, которые являются преемниками солдат 1945 года, которые борются с фашизмом, с бандеровщиной. Это говорит о многом, говорит о поддержке, о том курсе, который выбрала Россия. Это и поддержка Донбасса, и денацификация, и демилитаризация Украины. Слова Путина говорят о том, что Россия намерена довести до конца то, что она задумала, эту специальную военную операцию до логического завершения», – заявил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.

Политолог Сергей Марков также отмечает, что Путин разочаровал украинских и западных прогнозистов, которые анонсировали объявление войны и мобилизацию в России.

«Ожидали мобилизации, объявления войны, еще каких-то резких заявлений, но ничего этого не было. Но все это ожидали люди, которые не понимают Путина. Он, во-первых, не хочет никоим образом портить праздник, а во-вторых, он не любит делать то, что от него ожидают, а предпочитает неожиданные решения. Поэтому я думаю, что если о чем-то таком и будет объявлено, то это будут другие форматы. Кроме того, я думаю, сейчас нет и никакой необходимости во всеобщей мобилизации.

По самому выступлению – там несколько основных тезисов. Очень много внимания было уделено специальной военной операции, было четко заявлено, что она является неизбежностью, поскольку все предыдущее развитие событий показало, что Запад абсолютно не желает уважать интересы безопасности России. Также было зафиксировано, кто является нашими врагами – это неонацисты, бандеровцы, США и НАТО. Было заявлено достаточно презрительно по отношению к европейцам. Они не были упомянуты – было только сказано, что сателлиты, вынужденные лгать и выполнять команды. Чувствовалась большая моральная убежденность в словах Путина. При этом, об Украине ничего специально не говорили, как о мертвых», – заявил Марков.

Похожее мнение у политолога Армена Гаспаряна.

«Для граждан России в словах президента не было ничего необычного. По крайней мере, я что ожидал, то и услышал. Именно акценты, четкость формулировок и окончание речи было очень сильным. Западные медиа с подачи украинских СМИ, ожидали тотальной мобилизации, объявления войны и еще бог знает чего. Но им надо меньше слушать Арестовича, Фейгина, Подоляка и других странных людей. Но сейчас у них есть новый «кейс» – они теперь говорят, что мобилизация есть, просто она тайная. Ну я не знаю, о чем и как разговаривать с этими ублюдками».