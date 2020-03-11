Путин поставил крест на заветной мечте украинских «патриотов»

11.03.2020, Киев, Игорь Петров

Вчерашнее заявление Владимира Путина о возможности баллотироваться на новый срок в случае решения Конституционного суда ставит крест на надеждах украинских националистов о развале России в результате смены власти и последующем возвращении Крыма и Донбасса. Впрочем, такой несбывшийся сценарий сулил бы для Киева куда больше проблем, чем самой России.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций киевский политолог Сергей Белашко.

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«Что касается ожиданий, что с трансфертом власти в России начнется период нестабильности, и это откроет возможности для Украины, то я не хочу комментировать всяких полудурков, которые высасывают такого рода прогнозы из пальца или какого-нибудь другого места. Это все полная чушь.

Для того, чтобы понять, насколько такие прогнозисты идиоты, представьте, что рядом, стена в стену, стоят шестнадцатиэтажный и трехэтажный дома. Если шестнадцатиэтажка развалится, улучшит ли это комфорт жителей трехэтажки? Нет. С большой вероятностью, их просто накроет обломками, и они погибнут.

Надо быть полным идиотом, чтобы, сидя в трехэтажке на кухне с тараканами мечтать, что соседний дом рухнет. От развала России украинцы пострадают больше, чем многие россияне», – сказал Белашко.

«Пока еще рано говорить о том, что Путин собирается идти на президентские выборы. Если он и соберется, то это будет не раньше чем в 2022 году. Сейчас, за четыре года, будучи уже в немолодом возрасте и создав систему, которая может эффективно работать без его личного участия (что он продемонстрировал, когда был премьер-министром), у него нет необходимости как-то цепляться за власть.

Если бы инициатива с обнулением сроков действительно преследовала такую цель, то она не была бы инициативой одного депутата. Это была бы инициатива нескольких партий, за нее собирали бы подписи в регионах и т.д. А то, что мы увидели, было, скорее, пиар-акцией, которая, с одной стороны, направлена на то, чтобы продемонстрировать лояльность Путину, с другой – чтобы продемонстрировать обществу, что Путин не цепляется за власть, это ему не надо. Одно дело – уйти, когда тебе уже нельзя оставаться, совсем другое – когда ты говоришь, что закон не позволяет, и ты воспринимаешь это как злоупотребление законом, потому что избирался на определенных условиях.

Я не исключаю, что инициативу с обнулением зарубит Конституционный суд, и тогда будет продемонстрировано, что Россия – правовое государство, что есть верховенство права, никто не может быть выше закона, даже сам Путин и т.д.

Оба этих варианта более правильные и эффективные для Путина в сравнении с переизбранием снова и снова, пока тебя не вынесут из Кремля ногами вперед.

Путину уже не надо занимать никаких позиций. Даже если он просто будет пенсионером, к нему все равно на дачу будут ездить «ходоки», и он будет продолжать влиять на систему. Конечно, Путин – деятельный человек, вряд ли он будет просто сидеть на даче. Очевидно, он будет или в Госсовете заседать, или будет председателем Совета Федерации. Напомню, кстати, что Государственным советом называлась верхняя палата российского дореволюционного парламента. Из того, что сейчас озвучивается о Госсовете, можно понять, что получится некая специфическая третья палата парламента, которая будет представлять интересы правящего класса.

В любом случае, Путин не пропадет, и я не вижу никакого смысла для него держаться за президентский пост. Тем более, что до выборов еще четыре года, и за эти четыре года может многое измениться, в том числе политико-экономическая система. Очевидно, Путин хочет войти в историю человеком, при котором россияне жили более свободно, зажиточно и безопасно, чем при любом другом правителе до него. Пока ему это удается.

Таким образом, то, что мы видим сейчас – это еще одна демонстрация того, что Путин является в России политиком номер один, у которого нет конкурентов – ни по влиятельности, ни по популярности», – сказал Сергей Белашко.