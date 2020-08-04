Путин поставил на «шестёрку» Трампа, чтобы напасть на всех вокруг – Муждабаев

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае победы на осенних выборах в США действующего президента Дональда Трампа, весь мир ждёт ещё четыре года ада с постоянным страхом соседних стран нападения со стороны России.

Об этом в эфире своего видеоблога высказался объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, кто победит на выборах, конечно, но я желаю поражения Трампу. Если Трамп останется – мир ждет еще четыре года звиздеца с очень большой вероятностью нападения России на соседние страны», – заявил Муждабаев.

При этом он выразил надежду, что при другом исходе выборов Россию можно будет додавить «холодной войной».

«Если же в Америке президент сменится, то есть шанс, что можно будет додавить Путина холодной войной, потому что Трамп – это прислуга Путина. Это его «шестёрка» – человек, который возле него на задних лапах скачет и ничего он против Путина, против русского рейха не сделает», – вещает меджлисовец.