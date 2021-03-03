Путин поставил перед МВД задачу покончить с «хорьками»-навальнистами

03.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников МВД вести мониторинг интернет-пространства и выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, – это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же – на это нужно реагировать обязательно… Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей.

Мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья. Собственно, вы так и делаете, хочу вас за это поблагодарить. И прошу никогда об этом не забывать», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Он напомнил, что с 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым владельцы, провайдеры соцсетей, других интернет-площадок обязаны сами выявлять и блокировать запрещённый законом контент. “Самое серьёзное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом.

Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку – раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений”, – заключил Путин.