Путин поставил точку: Русская весна, а не Крымская

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Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию вспомнил о событиях 2014 года, назвав их «легендарной Русской весной» (а не «Крымской», как из политкорректности теперь именуют чиновники в Симферополе).

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«Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части. Мы поддержали наших братьев и сестер в их воле быть с Россией. И в этом году 10 лет легендарной Русской весне. И сейчас энергия и искренность ее героев: крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость», – сказал Путин.

Он объявил минуту молчания в память о погибших героях при проведении СВО.

Политконсультант Мария Сергеева отметила, что президент не использовал эвфемизм «крымская весна», навязывавшийся официальной пропагандой, начиная с 2014 года.

«Прозвучал важный сигнал для патриотического сегмента избирателей. Напомню, в официальном государственном дискурсе события десятилетней давности назывались «Крымская весна», что не нравилось многим участникам событий. Сейчас Путин поставил точку в этом споре. Русская. Помимо прочего – правильный предвыборный ход для привлечения на свою сторону «рассерженных патриотов», – написала Сергеева в своем тг-канале.

Политолог Евгений Минченко обратил внимание на присутствие в зале известного православного публициста Егора Холмогорова.

«Вот уж точно Русская весна», – написал он.