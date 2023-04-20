Путин поставил точку в вопросах новых территорий – Коц

Анатолий Лапин .  
20.04.2023 20:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 988
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Своим визитом в Херсонскую область и ЛНР, президент России Владимир Путин дал понять, что никаких «договорняков» относительно новых регионов не будет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своим визитом в Херсонскую область и ЛНР, президент России Владимир Путин дал понять, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Эта поездка полна символизма. Во-первых, президент еще в этих новых регионах не бывал, президент был в Мариуполе, это ДНР, а на Херсонщине и в ЛНР он впервые, тем более, после признания и присоединения этих регионов к Российской Федерации.

Эта поездка знаковая, она демонстрирует всему мировому сообществу, что никаких договорняков с прицелом на то, чтобы отдать эти территории в будущем Украине обратно, не будет. Президент четко дал понять, что это наши территории, он ни у кого спрашивать разрешения на посещение их не будет, пишите хоть какие ноты, возмущайтесь ради Бога», – заключил Коц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть