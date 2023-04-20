Путин поставил точку в вопросах новых территорий – Коц

Своим визитом в Херсонскую область и ЛНР, президент России Владимир Путин дал понять, что никаких «договорняков» относительно новых регионов не будет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта поездка полна символизма. Во-первых, президент еще в этих новых регионах не бывал, президент был в Мариуполе, это ДНР, а на Херсонщине и в ЛНР он впервые, тем более, после признания и присоединения этих регионов к Российской Федерации.

Эта поездка знаковая, она демонстрирует всему мировому сообществу, что никаких договорняков с прицелом на то, чтобы отдать эти территории в будущем Украине обратно, не будет. Президент четко дал понять, что это наши территории, он ни у кого спрашивать разрешения на посещение их не будет, пишите хоть какие ноты, возмущайтесь ради Бога», – заключил Коц.