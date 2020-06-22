Путин поставил точку в вопросе Крыма и многоточие по другим территориям – украинский эксперт

22.06.2020, Киев, Игорь Петров

Слова президента РФ Владимира Путина о российских исторических территориях, доставшихся союзным республикам, прозвучали в контексте внесения в Конституцию РФ изменений, направленных против возвращения Крыма Украине.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!», – заявил президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Заявление Владимира путина имеет, я думаю, две цели. Первая – дополнительно обосновать необходимость внесения в Конституцию изменений, которые делают очень сложным возвращение Крыма Украине или передачу его кому-либо еще. Это игра в референдум, игра в поправки в Конституцию.

Понятно, почему это закрепляется в Конституции – даже после смены президента или власти в России достигнуть конституционного большинства и одобрения со стороны Конституционного суда, двух палат парламента и президента в вопросе о возвращении Крыма Украине будет крайне сложно, если не невозможно. Это своего рода вечная клятва о невозвращении Крыма.

И это – публичное обоснование, аргументация, почему это было сделано, почему была совершена аннексия Крыма: с юридической точки зрения это был подарок России, и Украина не выполнила каких-то процедур, которые позволяют апеллировать к нерушимости границ.

Вторая цель – давление, своего рода легкая угроза в отношении всех постсоветских республик, которые сегодня пытаются проводить антироссийскую политику. Хотя Песков сегодня это дезавуировал, но все же это читается как угроза всем лидерам постсоветского пространства: в случае враждебной политики Россия может пересмотреть принцип нерушимости территориальной целостности тех или иных стран в силу того, что не было юридически реализована юридически правильная процедура выхода из СССР», – считает политолог.