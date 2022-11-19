«Путин поступит по-сталински»: депутат Госдумы о противодействии США

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Какие бы продвижения не были на данный момент в столкновениях с Западом, в любом случае без фактора ядерного оружия противостояние с НАТО сложится не в пользу России.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Придётся договариваться с США с позиции силы. Для этого нам будет необходимо задействовать международное право по итогам Второй мировой войны, что мы не делаем. Для этого придётся запустить процесс сдерживания с помощью ядерного оружейного комплекса. Соответственно отсюда мой прогноз – власти придётся идти этим путём. Для этого Путину придётся (прогноз!) сменить власть, как и Сталину пришлось её сменить в 30-е годы прошлого века, причём Сталин менял даже своих друзей, например, Бухарина, ещё дореволюционного. Потому что перед лицом катастрофы и смерти работают другие стандарты. Я не говорю, что это надо сделать, я говорю, что это произойдёт, можете записать, потому что так устроена конкуренция наций в истории. Это наука», – сказал политик.

«Победить без ядерного сдерживания нельзя, потому что у нас 150 миллионов населения, а в НАТО миллиард, военный бюджет у них в 50 раз больше, экономика больше, потому что мы часть американского однополярного мира. Поэтому мы в принципе не можем их победить, не задействовав наши вооружённые силы с точки зрения их системы работы», – заявил Фёдоров.