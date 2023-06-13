Путин: Потери – критические, сгорело 30% техники

Идущее уже восемь дней масштабное наступление ВСУ складывается крайне неблагоприятным для Киева образом.

Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это контрнаступление масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов. Оно идёт с четвёртого числа, и продолжается до сих пор», – сказал Путин.

Он сообщил, что атака идёт по нескольким направлениям – при поддержке танков и бронемашин ВСУ постоянно атакуют позиции российской армии.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел, у них большие потери. Для нас это – слава Богу.

Я не буду называть потери по личному составу, пускай Минобороны это делает, но они приближаются к отметке, которую можно назвать критической. Структура потерь для них неблагоприятная, потому что там почти половина – безвозвратные. И соотношение потерь один к десяти в нашу пользу.

Что касается бронетехники – они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим, а есть ещё потери, которых мы не видим. По моим подсчётам, это 25-30% той техники, которая была поставлена из-за рубежа.

Наши потери – у нас 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту», – добавил президент.