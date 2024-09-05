Путин: Потери таковы, что Зеленский обречен создавать гитлерюгенд

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Президент РФ Владимир Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами.

Об этом он заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, инопланетяне какие-то или иностранцы. Я серьезно говорю. Такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать, не понимаю. Нужно будет опять понижать призывной возраст. Детей набирать, как в Германии гитлерюгенд создавать. Там тотальная мобилизация и проходит. Следующий шаг – студентов забирать. Полностью обескровить страну», – сказал Путин.

Он объясняет такое поведение киевского режима тем, что он уже не связан с родной страной.

«Такое впечатление, что это не их народ. Ну, собственно родственники у правящей элиты в основном за границей проживают. Сели на самолет – и нету их. О стране то не очень думают. Прикрываются только националистическими лозунгами, а людей дурачат», – сказал Путин.