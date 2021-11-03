«Путин потерял интерес к Украине и Белоруссии» – аналитик

03.11.2021 12:57 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Белоруссия и Украина стали неважны для российского руководства – эти проблемы стоят на одном уровне с другими вопросами российских регионов.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, президент России Владимир Путин расставил специальных ответственных лиц для решения этих вопросов и не углубляется в них лично.

«Ответственные исполнители назначены. Президенту России есть чем заниматься, кроме как неадекватной региональной властью. У нас таких регионов 85. У нас сейчас на выходе закон о региональной власти, в Татарстане опять начинает бомбить», – сказал Трухан.

«То есть, как вам сказать, ну Белоруссия, она не самая основная проблема, Путин не ложится и не встает [с мыслью о ней]. Даже Украиной, я вам скажу, он уже не занимается – он уже устал от этих всех вопросов и этих неадекватов. Украиной уже вообще никто не занимается», – заявил Трухан.