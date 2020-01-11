Путин потребовал изменения Конституции Украины

11.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но только в том случае, если этот закон станет бессрочным, а также закреплённым в Конституции Украины.

Об этом в ходе совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на Юго-Востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в Нормандском формате, воплощались в жизнь. Мы очень надеемся, что украинская сторона начнёт реализовывать договорённости и по политическому урегулированию.

Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как это предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в «Минске».

Мы понимаем все сложности внутриполитического процесса на Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации Минских соглашений», – заявил Путин.

Важность соблюдения предусмотренного «Минском» курса отметила и канцлер Германии.

«Мы также обсудили Нормандский формат. В Париже у нас как минимум частично прошла успешная встреча, на которой мы не смогли решить все проблемы, однако к концу года провели обмен пленными. Сейчас принимаются усилению режима прекращения огня. Это всё правильно. Сейчас мы продолжим работу для того, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с Минскими договорённостями», – подчеркнула Ангела Меркель.