Путин потребовал от ВСУ сдаться и предупредил Запад о жестких последствиях в случае вмешательства

24.02.2022  08:32 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия готова к любому развитию событий и не советует никому пытаться помешать ей или создать угрозы для ее населения.

Об этом в своем экстренном обращении заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова к любому развитию событий и не советует никому пытаться помешать ей или...

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Глава государства также обратился к украинским военнослужащим с предложением возвращаться домой.

«Должен обратиться и к военнослужащим Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим народом. Не исполняйте ее преступный приказ. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой», – сказал российский лидер.

По его словам, все военнослужащие украинской армии, которые выполнять этот приказ, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.

 

«Еще раз настойчиво подчеркну – вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – подчеркнул президент РФ.

Также он обратился к тем, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события, по всей видимости имея в виду Запад.

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вам к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты», – резюмировал Путин.

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