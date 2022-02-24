Путин потребовал от ВСУ сдаться и предупредил Запад о жестких последствиях в случае вмешательства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия готова к любому развитию событий и не советует никому пытаться помешать ей или создать угрозы для ее населения.

Об этом в своем экстренном обращении заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Глава государства также обратился к украинским военнослужащим с предложением возвращаться домой.

«Должен обратиться и к военнослужащим Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим народом. Не исполняйте ее преступный приказ. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой», – сказал российский лидер.

По его словам, все военнослужащие украинской армии, которые выполнять этот приказ, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.

«Еще раз настойчиво подчеркну – вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – подчеркнул президент РФ.

Также он обратился к тем, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события, по всей видимости имея в виду Запад.

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вам к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты», – резюмировал Путин.