Путин потребовал выяснить, чего ещё не хватает для безопасности Крымского моста

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Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации, которая сложилась после подрыва Крымского моста.

Он попросил от подчиненных конкретных предложений по повышению безопасности стратегически важного транспортного объекта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что опоры моста не повреждены – это хорошая новость. Если вообще тут можно говорить о хороших новостях», – сказал Путин.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части моста не подлежит восстановлению. Кроме того один путь железнодорожной части Крымского моста, которая работает в штатном режиме, имеет незначительные повреждения. Он уточнил, что движение легковых автомобилей по мосту может быть частично возобновлено к концу суток. В целом двустороннее автомобильное движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, а по второй стороне — в ноябре.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил, что в регионе созданы 4 перехватывающие парковки на 4 тысячи автомобилей. Там пока находятся 750 автомобилей, но в планах развернуть парковки на 5 тыс мест. При этом автомобили стараются перехватывать на подъезде и направлять по новым территориям.

«Реакция людей на этот удар по Крымскому мосту намного спокойнее, чем в прошлый раз. Это лишь прибавило нам решимости и уверенности. У всех, с кем я общался», – считает писатель Платон Беседин.

Однако в целом новый путь в Крым вызывает опасения в России и злорадство на Украине.

«Альтернативное… сафари», – пишет в своем тг-канале лидер экстремистской организации меджлис Рефат Чубаров.

«Это точно более безопасный путь чем через Крымский мост? Точно нужно направлять отдыхающих через регионы, где на дорогах стоят военные посты, введён режим военного положения, и на севере которых идут боевые действия?», – беспокоится политолог Вероника Крашенинникова.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев публикует подробную инструкцию о том, как передвигаться по новым регионам.

«Помните, что вы въезжаете в регионы, на севере которых идут боевые действия, в самих регионах введён режим военного положения. По пути вы будете встречать военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не «качайте права». Максимум, вас попросят предъявить документы и показать вещи. Не надо ехать в ночь. Дорога безопасна, но бдительность надо сохранять постоянно. Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат русской армии. Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО все строится на взаимном уважении и терпении», – написал Царев.

Журналист-иноагент Андрей Караулов задается вопросом, правда ли, что система безопасности Крымского моста не сработала во время террористического акта?

«Она не сработала 10 месяцев назад, и она не сработала сегодня? Завтра тоже не сработает? Второй вопрос. Это правда, что даже после взрыва на Крымский мост продолжали заезжать автомобили? В том числе и грузовые? И еще вопрос к господину Краснову (генпрокурор РФ – прим. ред). На защиту Крымского моста потрачено более 10 миллиардов рублей. Отдельные бюджеты выделяются на учения по охране Крымского моста. Ответ ждет вся страна!», – написал он.