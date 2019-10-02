Путин поумерил газовые аппетиты Киева – вы же хотите в Европу?

02.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Путин сегодня дал понять, что Москва будет вести разговор с Киевом о долгосрочном контракте по транзиту газа в Европу через украинскую территорию только через год, когда будет достроены обходные трубопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Сейчас Россия предлагает Украине продлить действующий контракт – и только на год. Предлог для такого решения дал сам Киев, заявлявший ранее о желании подписать новый договор в соответствии с нормами Евросоюза. Однако Украина сама к концу года, когда закончится действующее соглашения, не успеет привести свое законодательство в соответствии с европейскими требованиями.

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Об этом во время выступления на энергетическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Путин отметил, что Москва уже давно была готова к переговорам с Киевом по газовому вопросу, но «они никак не могли раскачаться», чтобы сформировать уполномоченные для таких переговорах органы власти.

«По поводу договоров по прокачке газа через Украину: он тоже должен быть экономически целесообразен для всех участников процесса. Там существуют развилки.

Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если она сможет это сделать до окончания года, мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством.

Если она не сможет это сделать, что вполне вероятно (существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые нужно украинским партнёром пройти, это не очень просто будет сделать), тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, контракт на прокачку», – заявил президент РФ.