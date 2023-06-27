Путин поверг Запад в шок – политический обозреватель  

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Запад сильно испугался устроенного Евгением Пригожиным мятежа, однако хладнокровная позиция президента России Владимира Путина, быстрое и бескровное разрешение беспорядков повергли западных политиков в шок.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В G7 они очень волновались, не перейдёт ли ядерное оружие в руки мятежников, и вообще были на постоянной связи с Россией. Там все забыли про Украину, и всем стало очень обидно. Они делают уроки из опыта 1991 года – те, кто хотел развала России, неожиданно поняли, что развал России грозит им очень большими проблемами. Атомизация страны, появление различных парамилитаристских групп, оружие, которое непонятно у кого окажется.

Запад начал этого очень бояться в 1991 году. Они сделали свой вывод, забыли про Украину, и судорожно принялись звонить в Кремль», – сказал Виттель.

«Я читаю из СМИ – они все сначала говорили, что случился мятеж, сейчас всё, хватка Путина ослабла. А теперь они пишут: «Опа, а Путин, оказывается, всех придушил, вот даёт».

Там сейчас крайнее удивление. Естественно это удивление не может не проецироваться – окей, значит, он во власти, он в силе, всё контролирует, и наши надежды что сейчас он ослабеет, они за полдня улетучились», – подытожил он.