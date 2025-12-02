Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия наступает в зоне СВО и не собирается останавливаться. Такой сигнал послал Кремль накануне прибытия в Москву американского спецпосланника Стива Уиткоффа.

Владимир Путин вчера второй раз за последнее время посетил пункт управления войсками, задействованными в спецоперации. Он отдал приказ обеспечить армию всем необходимым для продолжения СВО в зимний период – наблюдатели трактуют это как свидетельство намерения Москвы продолжать наступление.

Озвученные генштабом доклады президенту таковы: города Волчанск и Покровск заняты российскими войсками, группировка ВСУ возле Купянска окружена, русская армия приближается к Запорожью – бои уже идут в черте Гуляйполя.

Помимо этого, на совещании вспомнили и задачу по созданию «буферной зоны» в Харьковской, Черниговской и Сумской областях – она по-прежнему актуальна.

«Владимир Владимирович по сути дела еще раз опосредованно напомнил сказанное недавно: либо ВСУ отойдут сами, либо будем уничтожать военным путем», – поясняет телеведущий Артем Шейнин.

Политолог Геворг Мирзаян связывает приезд Путина в штаб СВО с сегодняшними переговорами с американцами.

«Аккурат перед этими переговорами он побывал в штабе СВО, где – и это не просто так – обозначил, что российская армия должны быть готова воевать зимой. А все потому, что американцы приедут с пустыми руками. Они не смогли продавить киевский режим на уступки».

«Путин решил «поприветствовать» летящего к нему Уиткоффа», – поскуливает сбежавший от мобилизации в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сокрушается, что при нынешнем уровне санкций и западной помощи ВСУ остановить наступление российской армии не удастся.

«Россия значительно увеличила производство и использование крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников, что свело на нет преимущество Украины в области беспилотников… Украина и ключевые европейские партнёры, возможно, успешно воспротивились некоторым недавним мирным планам. Но не стоит обольщаться: если не изменится баланс сил, будущие мирные планы, скорее всего, будут выглядеть примерно так же. На войне обстоятельства меняются только под воздействием силы — военной, экономической и политической. Если ситуация на поле боя и внутри России останется примерно такой же, как сегодня, то к следующему году Украина, скорее всего, окажется в том же положении: героизм украинской армии и стойкость её народа, какими бы выдающимися они ни были, не помешают России продвигаться вперёд, забирая всё больше жизней и территорий. Скорее всего, мы вернёмся к той или иной версии той же сделки», – печалится бандеровец.