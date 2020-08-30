Путин поздравил Лукашенко и пригласил в Москву

30.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин позвонил сегодня своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поздравил с днем рождения.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», – говорится в сообщении.

Официальный сайт белорусского президента уточняет, что президенты обсудили ситуацию внутри Белоруссии и обстановку и вокруг страны.