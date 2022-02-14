Путин поздравил Вучича с Днём государственности Сербии
Президент Сербии Александр Вучич получил поздравление президента России Владимира Владимировича Путина по случаю Дня государственности Сербии, который традиционно отмечается 15 февраля.
Путин отметил, что отношения между Россией и Сербией динамично развиваются в духе стратегического партнерства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Российский лидер пожелал Вучичу «крепкого здоровья и успехов», а сербскому народу – «благополучия и процветания».
«Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня государственности, – написал Владимир Путин. – Отношения между Россией и Сербией динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный двусторонний диалог, хорошие результаты дает сотрудничество в различных сферах.
Уверен, что дальнейшее развитие всего комплекса созидательных российско-сербских связей полностью отвечает интересам наших братских народов и способствует укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте».
День государственности Сербии традиционно отмечается 15 февраля, наряду с православным праздником Сретенья Господня. Он был учрежден в память о первом сербском восстании 1804 года против османов, а затем первой сербской Конституции 1835 года, принятой в этот же день.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.