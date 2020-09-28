28.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Конфликт, Медицина, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Сельское хозяйство, Финансы, Экономика
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Путин пожелал Додону успехов на выборах и помог спасти урожай


Президенты России и Молдовы провели сегодня переговоры в режиме телеконференции.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря вашим усилиям мы улучшаем наши отношения. Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц (кстати, хочу пожелать вам успехов на этих выборах), нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию», – сказал Владимир Путин.

Он сообщил, что Россия готова предоставить Молдове гуманитарную помощь, в общем объеме до полумиллиарда рублей для борьбы с эпидемией коронавируса и последствиями засухи. Кроме того, Москва готова помочь дизельным топливом сельхозпредприятиям и поставить очередную партию тест-систем (15 тысяч тест-систем уже в Молдове).

Игорь Додон поблагодарил российского коллегу за помощь.

«Хочу также вам сказать большое спасибо за то, что РФ готова предоставить кредит, о котором мы в ближайшее время, надеюсь, подпишем соглашение. Речь идет о кредите в 200 миллионов евро для поддержки экономики Республики Молдова.
Знаю, что на днях, на прошлой неделе, был раунд переговоров, и есть положительное движение», – сказал Додон.


Он также подтвердил интерес молдавской стороны к поставкам россиийской вакцины от коронавируса, после того как она проийдет все этапы испытания и получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 1 октября состоится Молдавско-россиийскиий экономический форум в режиме телемоста, а 2 октября проийдет заседание в формате видеоконференции Молдавско-россиийскоий межправительственноий комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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