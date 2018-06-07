07.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин пожурил информационное детище “Газпрома”

Президент РФ Владимир Путин сегодня в ходе «Прямой линии» выступил с легкой критикой в адрес радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Газпром» действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику. Это свидетельствует, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы. Хотя я согласен с тем, что очень многие вещи, которые там пропагандируются, требуют очень внимательной фильтрации”, – сказал Путин.

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Как сообщал «Политнавигатор», ранее в Госдуме с резкой критикой «Эха Москвы» выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а спикер Вячеслав Володин призвал изменить законодательство с учетом европейского опыта с тем, чтобы влиять на “антигосударственную”, по его мнению, политику радиостанции.