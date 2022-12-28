Путин прав, у корпусов Донецка и Луганска есть чему поучиться – Монтян

28.12.2022  22:04 (Мск), Минск
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Все 8 лет конфликта ВСУ натаскивали западные инструкторы, тогда как ВС РФ приходится учиться воевать на ходу.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все 8 лет конфликта ВСУ натаскивали западные инструкторы, тогда как ВС РФ приходится учиться...

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«Россияне, можно сказать, учатся воевать на ходу. Не зря Путин сказал, что самые вменяемые боеспособные части – это оказалась Народная милиция ДНР и ЛНР. Россияне, естественно, изо всех сил подтягиваются, приобретают опыт военных действий, которая приобретала НМ, то есть – учатся воевать на ходу.

В то время, как салорейховская армия всё это время натаскивалась западными инструкторами. Оттачивалось мастерство на мирных людях Донбасса. И они показывают всё, что они умеют. Ну и продолжают их обучать. Западные партнёры не стесняются рассказывать, где и кого они учат», – отметила она.

«Когда рассказывают, что ай-ай-ай, сколько поубивали там лейтенантов, что нет младших командиров, то я разговаривала с командиром, бойцами Народной милиции, они смеются. Они говорят, что в салорейхе работают по американской схеме, что у них там всем этим руководят сержанты или аналоги. А у нас до сих пор нужны младшие командиры. Я так понимаю, что тоже перестраиваются на ходу», – рассказала Монтян.

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