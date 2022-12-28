Путин прав, у корпусов Донецка и Луганска есть чему поучиться – Монтян

Все 8 лет конфликта ВСУ натаскивали западные инструкторы, тогда как ВС РФ приходится учиться воевать на ходу.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне, можно сказать, учатся воевать на ходу. Не зря Путин сказал, что самые вменяемые боеспособные части – это оказалась Народная милиция ДНР и ЛНР. Россияне, естественно, изо всех сил подтягиваются, приобретают опыт военных действий, которая приобретала НМ, то есть – учатся воевать на ходу.

В то время, как салорейховская армия всё это время натаскивалась западными инструкторами. Оттачивалось мастерство на мирных людях Донбасса. И они показывают всё, что они умеют. Ну и продолжают их обучать. Западные партнёры не стесняются рассказывать, где и кого они учат», – отметила она.