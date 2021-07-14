Путин предложил единую валюту Белоруссии и Казахстану

14.07.2021, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить Белоруссии и Казахстану интеграцию на уровне Европейского союза – с единой валютой и общей таможней, но при сохранении суверенитета.

Об этом говорится в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

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«Вот смотрите: Евросоюз же развивается, и никто не сравнивает его с Советским Союзом. Хотя, я говорил уже об этом, количество обязательных решений, принимаемых Европарламентом, больше, чем количество этих обязательных решений, которые принимались союзным парламентом во времена СССР. Никто их с Советским Союзом не сравнивает. Это добровольное дело. Нас вполне устроит, если у нас даже в двустороннем формате будут дружеские, стабильные отношения. И мы к этому готовы, повторяю ещё раз, признавая сегодняшние сложившиеся геополитические реалии. Если у нас складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Беларусью, с которой мы строим Союзное государство, то это ещё лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации. Кстати говоря, вот мы говорим: с Беларусью Союзное государство. Но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определённый уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Беларусью. Гораздо более глубокий. Там единая валюта, фактически очень мощный таможенный союз и так далее. И единое пространство, передвижение. Там всё есть, чего мы пока ещё не достигли. При этом при полном сохранении суверенитета. Тем не менее это облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность. Если отношения будут развиваться в таком ключе, то мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнёрски работать со всеми нашими соседями и друзьями», – сказал Путин.