Путин предложил Эрдогану выгодный проект, несмотря на голосование Турции против России

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Россия предлагает Турции построить еще одну газопроводную систему через ее территорию, чтобы совместно устанавливать цены в Европе.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы. В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос, вопрос ценообразования. Сегодня эти цены заоблачные. Мы могли бы их спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», – сказал Путин.

Эрдоган не стал публично озвучивать ответ, однако дал понять, что заинтересован в предложении России.

«Турция и Россия вместе, наши шаги, уверен, побеспокоят некоторые круги, некоторые страны, но мы полны решимости. Наши соответствующие органы, товарищи проведут контакты, встречи – это касается и глав наших МИД, министров сельского хозяйства, министров энергетики. Их встречи имеют большое значение и укрепят наши отношения», – сказал Эрдоган.

Международник Владимир Аватков пояснил предложение Путина так:

«Москва готова дать Турции новые рычаги контролирования европейских процессов, новую возможность заработать. Почему? Потому что Анкара – надёжный экономический партнёр, хотя это и не отменяет разногласий… Анкара борется за независимость и суверенитет, не собирается уподабливаться европейцам. Теперь пусть они вступают в состав Турции, а не она борется за место в ЕС. Хотя общение только началось, Эрдоган уже выразил желание снова встретиться в Путиным – в Самарканде. Долгое рукопожатие лидеров России и Турции – показатель трезвого сотрудничества, которое базируется на интересах, а не предрассудках, хотя и не исключает разногласий. Подготовка к новому миру в разгаре», – отмечает Аватков.

Его коллега журналист-международник Аббас Джума обращает внимание на то, что предложение о расширении сотрудничества прозвучало, несмотря на антироссийскую позицию Турции в ООН – Анкара выступила против признания референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожской области.

«Всем всё понятно, и никто не говорит, что Турция должна поддерживать позицию РФ, вставая на сторону КНДР, Сирии и Белоруссии против НАТО. Но, все-таки, посредник, чья цель – мир и дружба, для успешного посредничества должен быть официально нейтрален. Это минимальное требование… Создается впечатление, что, если в чем Турция и заинтересована, так это в продолжении войны, на которой можно неплохо так подзаработать – как минимум электоральных очков», – считает Джума.