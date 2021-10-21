Путин предложил макнуть либералов в зловонную субстанцию

21.10.2021 19:50 (Мск), Москва, Елена Острякова

Людей, которые только критикуют советское прошлое, нужно «макнуть во что-нибудь, что плохо пахнет».

Об этом президент России заявил сегодня на Валдайском клубе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В Советской Союзе было много проблем, которые лежали в основе событий, приведших к его крушению. Но все это мазать одной черной краской – неправильно, грубо и неприлично. У нас такие тоже есть, которые все только черной краской мажут. Они достойны того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет», – сказал Путин.

К положительным чертам, которые СССР воспитывал в людях, он отнес патриотизм, верховенство духовного над материальным, семейные ценности. Среди негативных черт советского характера президент назвал лишение граждан собственности, которое порождало неадлежащее отношение к труду.