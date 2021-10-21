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21.10.2021 19:50 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, История, Общество, Политика, Россия, СССР
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Путин предложил макнуть либералов в зловонную субстанцию

Людей, которые только критикуют советское прошлое, нужно «макнуть во что-нибудь, что плохо пахнет». Об...

Людей, которые только критикуют советское прошлое, нужно «макнуть во что-нибудь, что плохо пахнет».

Об этом президент России заявил сегодня на Валдайском клубе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Советской Союзе было много проблем, которые лежали в основе событий, приведших к его крушению. Но все это мазать одной черной краской – неправильно, грубо и неприлично. У нас такие тоже есть, которые все только черной краской мажут. Они достойны того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет», – сказал Путин.

К положительным чертам, которые СССР воспитывал в людях, он отнес патриотизм, верховенство духовного над материальным, семейные ценности. Среди негативных черт советского характера президент назвал лишение граждан собственности, которое порождало неадлежащее отношение к труду.

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