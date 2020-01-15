Путин предложил нового премьера: И патриоты, и либералы в восторге

15.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Новым премьер-министром России взамен ушедшего сегодня в отставку Дмитрия Медведева станет 53-летний Михаил Мишустин, который до настоящего момента возглавлял Федеральную налоговую службу.

Кандидатуру Мишустина предложил президент Владимир Путин. Завтра его назначение рассмотрит Госдума.

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О Мишустине отзываются как об успешном менеджере.

«Когда я платил налоги за квартиру и машины, то в своем личном кабинете на сайте Налоговой службы я это сделал за три минуты. Ровно. Когда открываешь ООО или ИП, большую часть процесса делаешь онлайн.

Сейчас даже проверки компаний в мелком и среднем бизнесе происходят без контакта с проверяющими. Если у Мишустина и все остальное получится так наладить, то это будет реальный прорыв. Думаю, что многие на это надеются», – комментирует телеведущий Андрей Медведев.

«Мишустин – это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам – короче, все то, что нам сейчас реально нужно», – поддерживает руководитель RT Маргарита Симоньян.

«На самом деле, я считаю это очень положительное назначение. Мишустин близок с Грефом и вообще не из «силового блока», – комментирует телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак.

Другой представитель либерального лагеря – политолог Станислав Белковский уточняет, что Мишустин является креатурой главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Политолог Илья Гращенков называет Мишустина «техническим премьером эпохи транзита», которому предстоит «распределять денежные потоки и реализовывать задачи Путина из «Послания-2020». «В Мишустине никто пока преемника не видит. А Медведев, тем самым, остается вероятным «преемником» №1», – поясняет эксперт.

Назначение Мишустина укладывается в логику новых крупных инфраструктурных проектов в России, начало которых было ранее анонсировано Путиным.

«Михаил Владимирович Мишустин – это человек, который знает природу, источники, происхождение и назначения всех платежных поручений, проводок и транзакций в стране. До копейки», – напоминаетTelegram-канал «Беспощадный пиарщик».