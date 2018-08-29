Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы для женщин

29.08.2018, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.

Новый пенсионный возраст для женщин был предложен российским правительством в рамках реформы, за которую в первом чтении проголосовала Госдума РФ.

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«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», – сказал Путин.

Кроме того, президент предложил отпускать на пенсию досрочно многодетных матерей в зависимости от количества детей. Также более чем в два раза будет увеличено пособие по безработице для людей предпенсионного возраста. Предусмотрены льготы для работников сельского хозяйства и имеющих большой трудовой стаж.

Все предложения президента будут оформлены в виде поправок и внесены в Госдуму перед рассмотрением пакета законов по пенсионной реформе во втором чтении.

Путин отверг предложения оппозиции по поддержании уровня пенсий за счет введения прогрессивной шкалы налогов, продажи имущества Пенсионного фонда и повышения налогов для нефтедобывающих предприятий. Президент РФ считает, что этих средств все равно не хватит.