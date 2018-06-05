05.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Политика, Россия, Украина

Путин предложил Украине чеченский вариант


Украина должна вести себя в отношении Донбасса так же, как Россия в свое время вела себя в отношении Чечни.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, текст которого публикует официальный сайт Кремля.

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«Радикальные элементы «Аль Каиды» хотели оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Чёрного до Каспийского моря. Не думаю, что Австрия и Европа этому возрадовались бы, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но сам чеченский народ на выборах пришёл к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий всё-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией», – сказал Путин.

Он напомнил, что Россия дала Чечне статус, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках РФ.

«То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и на Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств на Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Об этом как то мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня», – отметил президент РФ.

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