Путин предрек экономическое поражение Запада перед глобальным Югом

Елена Острякова.  
26.09.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Восток, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Экономика


Экономический рост в 21-м веке будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономический рост в 21-м веке будет сосредоточен не в Европе и не в Северной...

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«Конечно, основы европейской и американской экономики очень серьезные и мощные. Они будут функционировать, тормозной путь будет долгим. Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учетом национальных интересов», – сказал Путин.

По его данным, по итогам 2023 года доля стран «большой семерки» в мировом ВВП составляла 30%, а БРИКС – 36%. Тенденция продолжится, но экономический рост в Китае и России будет умеренным, лидерами станут страны глобального Юга.

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