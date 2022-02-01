Путин предрек газовые проблемы всему Евросоюзу, кроме Венгрии

01.02.2022  21:10 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Венгрия, Газ, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Труба


Россия дала положительный ответ на все просьбы Венгрии, касающиеся энергетического и экономического сотрудничества.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия дала положительный ответ на все просьбы Венгрии, касающиеся энергетического и экономического сотрудничества. Об...

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«Практически на все поставленные премьер-министром вопросы получен положительный ответ. Это касается увеличения поставок газа на 1 млрд кубометров. Это не будет для нас большой проблемой. Объемы газа в ПХГ Европы сократились до 40%. И в следующем году будут проблемы у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут, потому что мы объемы дополнительные согласуем. Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами в начале апреля», – сказал Путин.

По его словам, также решен вопрос предоставления Венгрии кредита в объеме 2 млрд долларов на строительство окружной железной дороги Будапешта. Намечено сотрудничество в области атомной энергетики.

Сегодня глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что система впервые начала получать газ из Венгрии путем физического, а не виртуального реверса.

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