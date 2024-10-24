Путин предупредил инициаторов мирных переговоров о неадекватности «клиента» по фамилии Зеленский

Россия готова рассматривать любые варианты договоренностей на Украине, исходя из «ситуации на земле». Она благодарна Китаю и Бразилии за их мирную инициативу, а также Турции, за то, что она предоставила Стамбул как площадку для переговоров с Киевом.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Казани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, российский лидер предупредил, что любому посреднику по переговорам будет сложно угадать, чего в итоге хочет неадекватный киевский главарь.

«Вот, недавно помощник господина Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения по переговорам, которые просят рассмотреть. Я согласился, сказал: хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: ребята, спасибо за участие, но вы разберитесь со своими клиентами, хотят они или не хотят. Насколько мне известно, в украинском парламенте прозвучали не предложения о мире, а какой-то план победы. Ну, хорошо», – сказал Путин.

Он напомнил, что санитарные безвозвратные потери ВСУ при контрнаступлении в прошлом году составили 16 тыс человек, а за последний месяц только в Курской области – 26 тыс.

«Чем называть такие цифры, лучше бы, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры. Но не хотят главари киевского режима. В том числе, я думаю, потому что начало переговоров привело бы к отмене военного положения. А сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне», – сказал Путин.

Его слова разочаровали экстравагантного политолога Сергея Маркова.

«Получается, что Россия готова остановить боевые действия по ЛБС. Это значит отказ России от требования Запорожья и Херсона и даже Краматорска и Славянска. И это огромный шаг навстречу Китаю и другим странам БРИКС, которые просят именно такой мир как можно быстрее», – написал он в своем тг-канале.

Его коллега Геворг Мирзоян не согласен с таким утверждением.

«Я переслушал ответ Путина на вопрос журналиста – там близко ничего такого нет. Просто, заявления о том, что мы готовы договариваться с учетом реалий на земле – что всегда говорилось в контексте того, что Киев должен признать наши территории нашими. Где там хоть слово о сдаче Запорожья, Херсона или Краматорска?», – пишет Мирзоян.

«Ни одного реалистичного (с учетом интересов всех сторон) варианта, кроме китайско-бразильского, не существует. Накачают Украину оружием и ненавистью еще больше, но уже без войны. ВС РФ до подписания договора границы точно сдвинет. Херсона, конечно, не будет, но куда-то сдвинет. Интересно еще будет посмотреть в перспективе на украинское и западное общества, которые увидят, что в результате нескольких лет войны, потери кучи народа, кучи денег и территорий все равно пришли к тому, что Россия просила еще до начала войны — нейтральный статус Украины и т.д.

То есть можно было тогда согласиться и было бы также, как сейчас, только с живыми людьми», – полускептически реагирует журналист Павел Волков.