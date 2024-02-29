Путин предупредил «особо тупых»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад остается главным направлением, с которого исходит угроза безопасности России. Об этом сегодня в своем обращении к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Серьезно надо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия собирается напасть на Европу. Просто несут бред какой-то. При этом сами выбирают целы для ударов по нашей территории, наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что противники РФ должны помнить: она обладает оружием, способным поражать цели на их территории.

«Это даже не намёк. Это последнее предупреждение для особо тупых», – прокомментировал слова президента публицист Сергей Мардан в своем тг-канале.