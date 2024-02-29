Путин предупредил «особо тупых»

Елена Острякова.  
29.02.2024 14:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


Запад остается главным направлением, с которого исходит угроза безопасности России. Об этом сегодня в своем обращении к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад остается главным направлением, с которого исходит угроза безопасности России. Об этом сегодня в...

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«Серьезно надо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке и продолжает лгать.

Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия собирается напасть на Европу. Просто несут бред какой-то. При этом сами выбирают целы для ударов по нашей территории, наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов.  Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что противники РФ должны помнить: она обладает оружием, способным поражать цели на их территории.

«Это даже не намёк. Это последнее предупреждение для особо тупых», – прокомментировал слова президента публицист Сергей Мардан в своем тг-канале.

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